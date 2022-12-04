Француженка Симон выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка мира

Симон преодолела дистанцию 10 км за 31 минуту 13 секунд, она не допустила ни одного промаха на огневых рубежах. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер (отставание — 11,9 секунды; 0 промахов), третьей стала шведка Эльвира Эберг (+21,7; 1 промах).

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.