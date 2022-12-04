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17:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Француженка Симон выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка мира

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Французская биатлонистка Жюлия Симон стала победительницей гонки преследования на первом этапе Кубка мира, который проходил в финском Контиолахти.

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Источник: РИА "Новости"

Симон преодолела дистанцию 10 км за 31 минуту 13 секунд, она не допустила ни одного промаха на огневых рубежах. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер (отставание — 11,9 секунды; 0 промахов), третьей стала шведка Эльвира Эберг (+21,7; 1 промах).

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

Гонка преследования у женщин завершила этап Кубка мира в Контиолахти.

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