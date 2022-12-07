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7 декабря, источник: БЕЛТА

Белорусские биатлонисты выступят на третьем этапе Кубка России в Тюмени

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В четверг в спортивном комплексе «Жемчужина Сибири» в Тюмени стартует третий этап Кубка России по биатлону с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Программу этапа откроют две спринтерские гонки. Мужчины выйдут на старт в 9.00 по белорусскому времени, нашу команду представят Степан Данилов (7-й номер), Дмитрий Лазовский (9), Максим Воробей (25), Антон Смольский (27), Роман Елетнов (32), Никита Лобастов (46), Иван Тулатин (55), Илья Авсеенко (69) и Павел Белько (70). Женский спринт начнется в 12.00, участие в гонке примут пять белорусок. Дарья Кудаева убежит на дистанцию под 5-м номером, также выступят Елена Кручинкина (20), Аделина Сабитова (29), Динара Алимбекова (36) и Ирина Кручинкина (45).

10 декабря в Тюмени пройдут две гонки преследования, третий этап Кубка России по биатлону завершится в воскресенье двумя масс-стартами. В рамках турнира уже состоялись этапы в Ханты-Мансийске и Увате: из 12 запланированных гонок удалось провести только 7, остальные 5 были отменены из-за мороза. Белорусские спортсмены пока не поднимались на подиум по итогам личных стартов, но на этапе в Увате Антон Смольский и Динара Алимбекова стали победителями сингл-микста.

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