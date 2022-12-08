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18:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Немка Херрман выиграла спринт на 2-м этапе Кубка мира по биатлону

В Хохфильцене (Австрия) прошел спринт среди женщин в рамках второго этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону.

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Источник: Reuters

Его победительницей стала представительница Германии Денизе Херрман, прошедшая все огневые рубежи без промахов.

Биатлон. Кубок мира, 2-й этап. Хохфильцен. Спринт, 7,5 км. Женщины

  1. Денизе Херрман (Германия) — 20:07.1 (0 промахов);
  2. Маркета Давидова (Чехия) — отставание 18,1 секунды (1);
  3. Жулия Симон (Франция) + 20,1 (1);
  4. Эльвира Эберг (Швеция) +32,4 (2);
  5. Анна Мария Лампич (Словения) + 35,8 (3);
  6. Ханна Эберг (Швеция) + 37,2 (2).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.

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