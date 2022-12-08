Немка Херрман выиграла спринт на 2-м этапе Кубка мира по биатлону
В Хохфильцене (Австрия) прошел спринт среди женщин в рамках второго этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону.
В Хохфильцене (Австрия) прошел спринт среди женщин в рамках второго этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону.
Его победительницей стала представительница Германии Денизе Херрман, прошедшая все огневые рубежи без промахов.
Биатлон. Кубок мира, 2-й этап. Хохфильцен. Спринт, 7,5 км. Женщины
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.