Немка Херрман выиграла спринт на 2-м этапе Кубка мира по биатлону

Его победительницей стала представительница Германии Денизе Херрман, прошедшая все огневые рубежи без промахов.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.