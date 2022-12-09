Йоханнес Бё выиграл спринт на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.
Он прошел дистанцию 10 км за 23 минуты 4,0 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место занял француз Эмильен Жаклен (отставание 43,0 секунды, 1 промах), третьим стал норвежец Стурла Легрейд (+46,9; 1).
Бё также выиграл спринт и на первом этапе в финском Контиолахти.
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.
Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится 11 декабря.