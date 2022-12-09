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18:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Йоханнес Бё выиграл спринт на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.

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Источник: Reuters

Он прошел дистанцию 10 км за 23 минуты 4,0 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место занял француз Эмильен Жаклен (отставание 43,0 секунды, 1 промах), третьим стал норвежец Стурла Легрейд (+46,9; 1).

Бё также выиграл спринт и на первом этапе в финском Контиолахти.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится 11 декабря.

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