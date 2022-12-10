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15:58 (мск), источник: БЕЛТА

Динара Алимбекова выиграла гонку преследования на этапе Кубка России по биатлону

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В спортивном комплексе «Жемчужина Сибири» в Тюмени продолжается третий этап Кубка России по биатлону с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу на соревнованиях состоялись две гонки преследования, сильнейшей в женском пасьюте стала наша Динара Алимбекова. На четырех огневых рубежах белоруска, стартовавшая под вторым номером, допустила всего две ошибки. С последней стрельбы Динара уходила в секунде от лидирующей россиянки Екатерины Носковой, и заключительный круг девушки прошли вместе.

Судьба гонки решилась в финишном створе, где быстрее оказалась Алимбекова, вырвавшая у соперницы всего 0,1 сек. В гонке преследования приняли участие еще три белоруски: Ирина Кручинкина заняла 13-е место, Аделина Сабитова — 17-я, Елена Кручинкина — 23-я.

В мужском пасьюте наши биатлонисты выступили скромнее, лучшим из белорусов оказался Максим Воробей, финишировавший на 9-й позиции. В топ-30 попали еще два представителя нашей страны: Павел Белько стал 28-м, Илья Авсеенко расположился вслед за ним. Лидер команды Антон Смольский, занявший в спринте 5-е место, на старт гонки не вышел.

Программа третьего этапа Кубка России по биатлону в Тюмени завершится в воскресенье двумя гонками с массовым стартом.

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