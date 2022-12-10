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15:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Симон выиграла гонку преследования на втором этапе Кубка мира

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Французская биатлонистка Жюлия Симон стала победительницей гонки преследования на втором этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.

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Источник: РИА "Новости"

Симон преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 56,7 секунды, сделав один промах на огневых рубежах. Второе место заняла норвежка Ингрид Тандревольд (+19,6 с; 1 промах), третьей стала чешка Маркета Давидова (+28,1; 2).

Трехкратный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам словенка Анамария Лампич пропустила гонку преследования. В четверг спортсменка в дебютной гонке на Кубке мира заняла пятое место в спринте.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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