Симон выиграла гонку преследования на втором этапе Кубка мира
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Французская биатлонистка Жюлия Симон стала победительницей гонки преследования на втором этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Французская биатлонистка Жюлия Симон стала победительницей гонки преследования на втором этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.
Симон преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 56,7 секунды, сделав один промах на огневых рубежах. Второе место заняла норвежка Ингрид Тандревольд (+19,6 с; 1 промах), третьей стала чешка Маркета Давидова (+28,1; 2).
Трехкратный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам словенка Анамария Лампич пропустила гонку преследования. В четверг спортсменка в дебютной гонке на Кубке мира заняла пятое место в спринте.
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.