Симон выиграла гонку преследования на втором этапе Кубка мира

Симон преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 56,7 секунды, сделав один промах на огневых рубежах. Второе место заняла норвежка Ингрид Тандревольд (+19,6 с; 1 промах), третьей стала чешка Маркета Давидова (+28,1; 2).

Трехкратный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам словенка Анамария Лампич пропустила гонку преследования. В четверг спортсменка в дебютной гонке на Кубке мира заняла пятое место в спринте.