Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Стурла Легрейд, Филип Фьелд Андерсен, Йоханнес Бё и Ветле Кристиансен преодолели дистанцию за 1 час 18 минут 2,6 секунды. Норвежцы зашли на один штрафной круг и использовали семь дополнительных патронов. Второе место заняла команда Швеции (+20 секунд; 8 промахов), третьей стала сборная Германии (+28,6; 1+5). Сборная Украины (+3.48,4; 8) заняла 12-е место.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.