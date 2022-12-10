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19:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафетную гонку на втором этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.

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Источник: AP 2022

Стурла Легрейд, Филип Фьелд Андерсен, Йоханнес Бё и Ветле Кристиансен преодолели дистанцию за 1 час 18 минут 2,6 секунды. Норвежцы зашли на один штрафной круг и использовали семь дополнительных патронов. Второе место заняла команда Швеции (+20 секунд; 8 промахов), третьей стала сборная Германии (+28,6; 1+5). Сборная Украины (+3.48,4; 8) заняла 12-е место.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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