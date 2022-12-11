Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Трехкратный олимпийский чемпион прошел дистанцию 12,5 км за 33 минуты 50,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял его соотечественник Стурла Легрейд (отставание — 47,9 секунды; 2 промаха). Третьим стал француз Эмильен Жаклен (+1.13,9; 3).

Третий этап Кубка мира пройдет во французском Анси с 15 по 18 декабря.