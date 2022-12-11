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18:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на втором этапе Кубка мира, который завершился в австрийском Хохфильцене.ув.

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Источник: РИА "Новости"

Трехкратный олимпийский чемпион прошел дистанцию 12,5 км за 33 минуты 50,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял его соотечественник Стурла Легрейд (отставание — 47,9 секунды; 2 промаха). Третьим стал француз Эмильен Жаклен (+1.13,9; 3).

Третий этап Кубка мира пройдет во французском Анси с 15 по 18 декабря.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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