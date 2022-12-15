Йоханнес Бе выиграл спринт на третьем этапе Кубка мира по биатлону
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринта на третьем этапе Кубка мира, который проходит во французском Анси.
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринта на третьем этапе Кубка мира, который проходит во французском Анси.
Он прошел дистанцию 10 км за 22 минуты 52,2 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место занял его соотечественник Стурла Легрейд (отставание 17,6 секунды, без промахов), третьим стал немец Бенедикт Долль (+38,8; 0).
Этап Кубка мира в Анси проходит с 15 по 18 декабря.
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.