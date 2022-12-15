Йоханнес Бе выиграл спринт на третьем этапе Кубка мира по биатлону

Он прошел дистанцию 10 км за 22 минуты 52,2 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место занял его соотечественник Стурла Легрейд (отставание 17,6 секунды, без промахов), третьим стал немец Бенедикт Долль (+38,8; 0).