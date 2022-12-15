Сумасшествие в биатлоне. Экс-россиянин едва не победил всех на Кубке мира

В России Лапшин был восходящей звездой

Лапшин блестяще ворвался на Кубок мира в далеком уже 2011 году. В первой же гонке он сумел попасть в топ-25, а буквально через неделю после дебюта уже стоял на подиуме самого престижного соревнования в биатлоне. Тимофей стал третьим в спринтерской гонке на этапе в Хохфильцене. После новогодних праздников уроженец Красноярска финишировал на втором месте опять же в спринте, но уже в финском Контиолахти.

Тогда казалось, что в российском биатлоне растет новая большая звезда. Лапшин был быстр, но его не всегда хватало на финишный круг. Тем не менее, хотелось верить, что это решаемая проблема. Первая половина сезона 2014/15 стала новый звездным часом для Тимофея. Он дважды стал золотым призером эстафеты в составе сборной России на Кубке мира, а также добавил к этому личную бронзу в спринте в Оберхофе.

Однако вместо рывка на самую вершину последовал длительный спад. Лапшин потерял место в основе сборной России и в поисках счастья решился на переход в Южную Корею, которая тогда активно искала усиления в других странах. Вместе с Лапшиным южнокорейскую команду пополнила Екатерина Аввакумова, причем там уже были еще два экс-россиянина — Александр Стародубец и Анна Булыгина.

Допинг и великолепное возвращение

Самый ярким виделся переход Лапшина. Сам Тимофей неплохо проявил себя на домашней для Южной Кореи Олимпиаде в Пхенхчане. Там он регулярно финишировал в топ-20, а его худшим результатом стало 25-е место. Временами бывший россиянин сверкал и на Кубке мира, хотя до подиума в составе новой сборной он так и не мог добраться.

В 2021 году казалось, что его карьера в биатлоне подходит к концу. Виной тому стала дисквалификация за нарушение антидопинговых правил, причем нарушение это было датировано 2013 годом, когда Тимофей выступал на «Ижевской винтовке». Вот так Кубок России мог разрушить карьеру человеку, который уже давно не выступал на внутрироссийских стартах.

Тем не менее, Лапшин не отчаялся, честно отбыл свою дисквалификация и вернулся в состав Южной Кореи. Там не стали чинить ему препятствий, прекрасно понимая, что сильнее биатлониста у них попросту нет. И Тимофей, начинавший нынешний сезон на Кубке IBU, выдал фантастическое представление на этапе Кубка мира в Анси. Экс-россиянин финишировал пятым и в теории мог даже побороться за подиум, если бы не западение скорости на последнем круге.

Но и так это просто настоящее сумасшествие. Лапшин попал в цветочную церемонию, где его ждали такие люди как Йоханнес Бе и Стурла Легрейд. Что говорить, если Тимофей опередил Кентена Фийона-Майе, Себастьяна Самуэльссона и других звезд мирового биатлона. России пока нет на Кубке мира по биатлону, но наши парни все равно напоминают о себе и дают жару на крупнейших международных стартах.