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20:51 (мск), источник: Sport24

Фуркад назвал имя самого сложного соперника, с которым ему пришлось сталкиваться

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад признался, что считает норвежца Эмиля Хегле Свендсена своим самым сложным соперником.

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"Если сравнивать мое соперничество с Йоханнесом Бе и Свендсеном, то борьба с Эмилем была более напряженной.

С Йоханнесом все же было поспокойнее. Хоть у меня и были хорошие отношения с Эмилем, они не могли стать чем-то большим из-за настолько сильной конкуренции между нами. Что касается Йоханнеса, я не чувствовал, что разница между дружбой и соперничеством у нас была столь велика", — цитирует Фуркада TV2.

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