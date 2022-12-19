Фуркад назвал имя самого сложного соперника, с которым ему пришлось сталкиваться
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад признался, что считает норвежца Эмиля Хегле Свендсена своим самым сложным соперником.
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад признался, что считает норвежца Эмиля Хегле Свендсена своим самым сложным соперником.
"Если сравнивать мое соперничество с Йоханнесом Бе и Свендсеном, то борьба с Эмилем была более напряженной.
С Йоханнесом все же было поспокойнее. Хоть у меня и были хорошие отношения с Эмилем, они не могли стать чем-то большим из-за настолько сильной конкуренции между нами. Что касается Йоханнеса, я не чувствовал, что разница между дружбой и соперничеством у нас была столь велика", — цитирует Фуркада TV2.