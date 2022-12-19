Фуркад назвал имя самого сложного соперника, с которым ему пришлось сталкиваться

"Если сравнивать мое соперничество с Йоханнесом Бе и Свендсеном, то борьба с Эмилем была более напряженной.

С Йоханнесом все же было поспокойнее. Хоть у меня и были хорошие отношения с Эмилем, они не могли стать чем-то большим из-за настолько сильной конкуренции между нами. Что касается Йоханнеса, я не чувствовал, что разница между дружбой и соперничеством у нас была столь велика", — цитирует Фуркада TV2.