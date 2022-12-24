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14:28 (мск), источник: Чемпионат.com

21-летний белорус Тулатин выиграл суперспринт на 3-м этапе Кубка Содружества по биатлону

21-летний белорусский биатлонист Иван Тулатин стал победителем суперспринта на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Рязани.

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Источник: РИА "Новости"

Вторым к финишу пришёл ещё один белорус, серебряный призёр Олимпиады-2022 Антон Смольский. Тройку призёров замкнул россиянин Василий Томшин.

Биатлон. Кубок Содружества, 3-й этап, Рязань. Суперспринт. Мужчины, 7,5 км.

1. Иван Тулатин (Беларусь) — 19.20,6 (2 промаха)
2. Антон Смольский (Беларусь) — отставание 4,0 (4)
3. Василий Томшин (Россия) + 6,2 (1)
4. Илья Авсеенко (Беларусь) + 9,8 (2)
5. Кирилл Стрельцов (Россия) + 11,7 (3)
6. Пётр Пащенко (Россия) + 12,6 (2)…
10. Карим Халили + 24,1 (4)…
12. Антон Бабиков + 26,2 (4)
13. Даниил Серохвостов +29,5 (4)…
15. Эдуард Латыпов + 48,1 (5).

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