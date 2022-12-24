Биатлонистка Динара Алимбекова победила в суперспринте на этапе Кубка Содружества

Субботняя программа соревнований в Рязани продолжилась женским суперспринтом, участие в финале дисциплины приняли 27 девушек. Лидер белорусской команды Динара Алимбекова, захватив лидерство в гонке уже после стартовой стрельбы, никого не подпустила к первой позиции, даже несмотря на три ошибки на рубежах. Преимущество нашей биатлонистки на финише дистанции в 7,5 км над россиянкой Натальей Гербуловой составило 11,4 сек., третье место заняла Елизавета Каплина (+22,4 сек. отставания).