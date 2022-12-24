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24 декабря, источник: БЕЛТА

Биатлонистка Динара Алимбекова победила в суперспринте на этапе Кубка Содружества

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В биатлонном комплексе «Алмаз» в Рязани продолжается третий этап Кубка Содружества, участие в котором принимают сильнейшие спортсмены Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Субботняя программа соревнований в Рязани продолжилась женским суперспринтом, участие в финале дисциплины приняли 27 девушек. Лидер белорусской команды Динара Алимбекова, захватив лидерство в гонке уже после стартовой стрельбы, никого не подпустила к первой позиции, даже несмотря на три ошибки на рубежах. Преимущество нашей биатлонистки на финише дистанции в 7,5 км над россиянкой Натальей Гербуловой составило 11,4 сек., третье место заняла Елизавета Каплина (+22,4 сек. отставания).

Таким образом, оба суперспринта закончились белорусскими победами, ранее мужскую гонку выиграл Иван Тулатин.

Что касается результатов других наших девушек, то Елена Кручинкина финишировала на 5-м месте, ее сестра Ирина стала 11-й, Аделина Сабитова — 16-я, Юлия Ковалевская — 17-я, Дарья Кудаева — 18-я. Завтра на третьем этапе Кубка Содружества состоятся мужской и женский масс-старты.

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