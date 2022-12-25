Алимбекова выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества в Рязани, Сливко и Дербушева — в топ-3
В воскресенье, 25 декабря, в рамках третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Рязани состоялся женский масс-старт на 12,5 км.
В воскресенье, 25 декабря, в рамках третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Рязани состоялся женский масс-старт на 12,5 км.
Победу в гонке одержала белорусская биатлонистка Динара Алимбекова. Олимпийская чемпионка 2018 года преодолела дистанцию за 31 минуту 23,5 секунды, допустив один промах в стрельбе.
Второе заняла россиянка Виктория Сливко (отставание 5,6 секунд; два промаха), а третьей финишировала ее соотечественница Тамара Дербушева (+6,1; два промаха).
Четвертый и пятый этапы Кубка Содружества, в котором участвуют лучшие российские и белорусские биатлонисты, пройдут в Раубичах (Белоруссия) с 17 по 30 января.
Биатлон. Кубок Содружества. 3-й этап. Рязань. Женщины. Масс-старт. 12,5 км.