Алимбекова выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества в Рязани, Сливко и Дербушева — в топ-3

Победу в гонке одержала белорусская биатлонистка Динара Алимбекова. Олимпийская чемпионка 2018 года преодолела дистанцию за 31 минуту 23,5 секунды, допустив один промах в стрельбе.

Второе заняла россиянка Виктория Сливко (отставание 5,6 секунд; два промаха), а третьей финишировала ее соотечественница Тамара Дербушева (+6,1; два промаха).

Четвертый и пятый этапы Кубка Содружества, в котором участвуют лучшие российские и белорусские биатлонисты, пройдут в Раубичах (Белоруссия) с 17 по 30 января.

Биатлон. Кубок Содружества. 3-й этап. Рязань. Женщины. Масс-старт. 12,5 км.