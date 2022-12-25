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14:01 (мск), источник: Sport24

Алимбекова выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества в Рязани, Сливко и Дербушева — в топ-3

В воскресенье, 25 декабря, в рамках третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Рязани состоялся женский масс-старт на 12,5 км.

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Источник: РИА "Новости"

Победу в гонке одержала белорусская биатлонистка Динара Алимбекова. Олимпийская чемпионка 2018 года преодолела дистанцию за 31 минуту 23,5 секунды, допустив один промах в стрельбе.

Второе заняла россиянка Виктория Сливко (отставание 5,6 секунд; два промаха), а третьей финишировала ее соотечественница Тамара Дербушева (+6,1; два промаха).

Четвертый и пятый этапы Кубка Содружества, в котором участвуют лучшие российские и белорусские биатлонисты, пройдут в Раубичах (Белоруссия) с 17 по 30 января.

Биатлон. Кубок Содружества. 3-й этап. Рязань. Женщины. Масс-старт. 12,5 км.

  1. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 31.23,5 (1)
  2. Виктория Сливко (Россия) — 5,6 (2)
  3. Тамара Дербушева (Россия) — 6,1 (2)
  4. Елизавета Каплина (Россия) — 34,5 (3)
  5. Анастасия Шевченко (Россия) — 38,5 (1)
  6. Лариса Куклина (Россия) — 44,5 (2)
  7. Дарья Кудаева (Белоруссия) — 1.01,6 (1)
  8. Екатерина Носкова (Россия) — 1.15,6 (4)
  9. Анастасия Егорова (Россия) — 1.28,6 (3)
  10. Наталия Шевченко (Россия) — 1.39,6 (3).

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