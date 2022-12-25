Дербушева: Чтобы бороться с Алимбековой, нужно усиливать работу

"Алимбекова достаточно стабильно выступает, у нее отличный ход и хорошая стрельба. Чтобы с ней бороться, нужно усиливать работу. Я не знала, кто именно бежит сзади, не знала, что это была Динара в середине гонки. Просто хотела держать скорость и идти вперед.

Думаю, что сегодня была одна из моих лучших гонок в сезоне, лыжи катили отлично, рельеф тоже мне понравился. В конце не хватило немного тактических решений, чтобы бороться с Викой Сливко. Ехала, думала, где можно немного выиграть, но, к сожалению, немного уступила ей. В целом могу сказать, что ухожу на новогоднюю паузу в хорошем настроении«, — цитирует Дербушеву “РИА Новости”.