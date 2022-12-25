Текущие события
Биатлон. Кубок мира
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
18.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
19.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
20.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
25Сборная Аргентины — чемпион мира!
15Церемония награждения после финала ЧМ
25 декабря, источник: Sport24

Дербушева: Чтобы бороться с Алимбековой, нужно усиливать работу

Российская биатлонистка Тамара Дербушева дала комментарий после выступления в масс-старте на 3-м этапе Кубка Содружества в Рязани.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Дербушева заняла 3-е место в гонке. Победу одержала белоруска Динара Алимбекова, 2-й стала россиянка Виктория Сливко.

"Алимбекова достаточно стабильно выступает, у нее отличный ход и хорошая стрельба. Чтобы с ней бороться, нужно усиливать работу. Я не знала, кто именно бежит сзади, не знала, что это была Динара в середине гонки. Просто хотела держать скорость и идти вперед.

Думаю, что сегодня была одна из моих лучших гонок в сезоне, лыжи катили отлично, рельеф тоже мне понравился. В конце не хватило немного тактических решений, чтобы бороться с Викой Сливко. Ехала, думала, где можно немного выиграть, но, к сожалению, немного уступила ей. В целом могу сказать, что ухожу на новогоднюю паузу в хорошем настроении«, — цитирует Дербушеву “РИА Новости”.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Горячая штучка». Красавица-жена русского хоккеиста засветила шикарную фигуру, снявшись для мужского журнала в США
«Как во многих русских семьях». Лучшая футболистка России никогда не видела отца, а отчим поднимал руку на ее мать
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь