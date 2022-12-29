Домрачева прервала длительное молчание и рассказала, чем сейчас занимается

Прославленная белоруска вместе со своим мужем, восьмикратным чемпионом Олимпиад норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом работала в текущем году с китайской сборной по биатлону. После напряженной работы летом она приехала в Минск.

«Сейчас я посвящаю время семье и своему образованию. На данный момент мы живем в Монако. Ксюша (дочь — Sputnik) пошла в школу, а это очень важный период в жизни ребенка и семьи», — сказала Домрачева.

По ее словам, после рождения дочери ей и супругу удавалось совмещать воспитание и профессиональную деятельность. Сейчас спортсменка хочет уделить больше времени интересам дочери.

«На ближайший год я не ставлю перед собой профессиональных задач. Но занимаюсь образованием, учусь по специальности “диетология и нутрициология”. Как вы знаете, здоровое питание в спорте — очень важная тема. За годы спортивной карьеры накопилось много опыта по этой теме, сейчас захотелось чуть больше расширить теоретическую часть», — добавила Домрачева.