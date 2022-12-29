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19:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Делают всё, чтобы россияне не расслаблялись». Неужели белорусы круче наших биатлонистов?

У сборной России очень серьёзная конкуренция даже на внутренних стартах. Местами команда Беларуси выглядит помощнее!

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Источник: РИА "Новости"

Из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований единственными соперниками наших биатлонистов стали белорусы, которые в этом сезоне также не могут выступать на Кубке мира и Кубке IBU.

И если в большинстве других видов спорта, где вынужденно образовалось такое соседское соперничество, россияне уверенно побеждают, то в биатлоне белорусы отрываются по полной программе. Чемпионка Олимпиады Динара Алимбекова и призёр Игр Антон Смольский охотно обыгрывают россиян. Но не только они составляют нашим биатлонистам качественную конкуренцию.

Белорусы — на первых местах

Ещё выступая на международных соревнованиях, белорусская команда показала, что способна быть в топе мирового биатлона. И сейчас, на российских стартах и Кубке Содружества, белорусы доказывают свой высокий уровень.

После этапа в Рязани Смольский возглавил общий зачёт Кубка Содружества, опередив Антона Бабикова, который занимал первое место после двух летних этапов. Сейчас на счету Смольского пять подиумов в восьми гонках и 858 очков. Бабиков уступает ему 37 очков, Эдуард Латыпов — 81, Карим Халили — 108.

Динара Алимбекова и вовсе выиграла пять гонок Кубка Содружества из семи, в которых принимала участие. Если бы не пропуск масс-старта на летнем этапе в Сочи, она, вероятно, возглавляла бы женский зачёт. Сейчас первое место занимает Наталья Гербулова, пробежавшая все восемь гонок. Но после этапа в Рязани преимущество Натальи над Динарой всего лишь 17 очков.

На первом зимнем этапе Кубка Содружества, который прошёл в Рязани, белорусы выглядели чуть сильнее россиян. Оба золота в женских гонках выиграла Динара Алимбекова. У мужчин и в суперспринте, и в большом масс-старте в топ-6 попали по три белорусских биатлониста. Более того, в суперспринте белорусы и вовсе могли занять весь подиум, если бы в борьбу не вмещался Василий Томшин, который в итоге стал третьим.

Важно, что высокий результат показывают не только лидеры сборной Беларуси, но и менее известные биатлонисты. Так, победу в суперспринте одержал 21-летний Иван Тулатин, юниор, который готовится в основной сборной лишь первый год. В масс-старте бронзу выиграл бывший российский биатлонист, уже несколько лет представляющий Беларусь — Никита Лобастов, пятым в этой гонке стал ещё один белорусский спортсмен Дмитрий Лазовский, который в общем зачёте Кубка содружества идёт шестым. В суперспринте в шаге от медали остался ещё один представитель белорусской команды Илья Авсеенко.

«Готовы в любой момент вернуться на Кубок мира»

Стоит отметить, что перед этапом Кубка Содружества в Рязани белорусская команда пропустила этап Кубка России в Уфе, где выступали все лидеры из России. Однако сами белорусы отмечают, что на успехи в Рязани повлиял не дополнительный отдых во время уфимского этапа, а серьёзная, очень основательная подготовка к предновогодним стартам.

«Наверное, не пропуск Уфы нам помог здесь здорово выглядеть, а хорошая тренировочная работа на сборе. График тут довольно серьёзный, даже на Кубке мира такого нет. Наша подготовка действительно выстроена таким образом, что мы готовы в любой момент вернуться на Кубок мира. Кубок мира — то, к чему мы стремимся с самого детства, чтобы соревноваться со всем миром и обыгрывать весь мир», — приводит слова Лазовского «РИА Новости».

«Конкуренция с белорусами подстёгивает наших»

Что касается Кубка России, практически в каждой гонке, в которой представители Беларуси принимали участие, они попадали в шестёрку сильнейших. Чуть слабее они выступали только на старте сезона, во время морозных первых этапов российских соревнований. Высокий уровень белорусских спортсменов, как и их победы на российско-белорусских стартах, могут только радовать. Всё-таки такая конкуренция помогает россиянам не стагнировать в период отсутствия международных стартов.

«Конкуренция с белорусами подстёгивает наших? Конечно. Белорусские спортсмены делают всё, чтобы россияне не расслаблялись и не думали, что они самые сильные», — заметил президент СБР Виктор Майгуров.

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