Ростовцев возглавит сборную России по биатлону, сообщил источник

В минувшем сезоне в национальной команде не было главного тренера. В мае 2021 года эту должность по состоянию здоровья покинул Валерий Польховский. В настоящее время в сборной России по биатлону два старших тренера. Юрий Каминский работает с мужской командой, а Михаил Шашилов — с женской.