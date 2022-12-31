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00:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ростовцев возглавит сборную России по биатлону, сообщил источник

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Павел Ростовцев будет назначен главным тренером сборной России по биатлону, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

В минувшем сезоне в национальной команде не было главного тренера. В мае 2021 года эту должность по состоянию здоровья покинул Валерий Польховский. В настоящее время в сборной России по биатлону два старших тренера. Юрий Каминский работает с мужской командой, а Михаил Шашилов — с женской.

В декабре прошлого года Ростовцев покинул пост министра спорта Красноярского края и стал советником губернатора Александра Усса.

Ростовцев — трехкратный чемпион мира, чемпион Европы и серебряный призер Олимпийских игр по биатлону.

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