Тихонов: Могу назвать Серохвостова будущим российского биатлона и открытием года
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подвел итоги уходящего 2022 года.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подвел итоги уходящего 2022 года.
"В этом году очень хорошо показал себя Даниил Серохвостов. Его три победы произвели на меня впечатление. Он сделал большой прорыв в этом году. Он молод, умен и быстр, поэтому могу его назвать будущим нашего биатлона и открытием года.
Про девушек не могу так сказать. В этом году мне некого выделить, потому что смотрю Кубок мира, остальные международные соревнования и вижу, насколько наш женский коллектив неконкурентоспособен и как сейчас девушки из других стран готовятся, стреляют, выступают на других мировых турнирах, и мне стало ясно, что наши женщины отстают, причем сильно.
Хочу, чтобы в следующем году справедливость восторжествовала, чтобы нас допустили до международных соревнований. Но нужно помнить историю нашего биатлона, когда-то мы были лучшей федерацией в мире, а сейчас мы не можем нормально подготовить наших девушек. В следующем году буду желать, чтобы федерация была сильнее по всем аспектам. Сейчас они работают плохо, но надежда на лучшее есть всегда", — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.