Тихонов: Могу назвать Серохвостова будущим российского биатлона и открытием года

"В этом году очень хорошо показал себя Даниил Серохвостов. Его три победы произвели на меня впечатление. Он сделал большой прорыв в этом году. Он молод, умен и быстр, поэтому могу его назвать будущим нашего биатлона и открытием года.

Про девушек не могу так сказать. В этом году мне некого выделить, потому что смотрю Кубок мира, остальные международные соревнования и вижу, насколько наш женский коллектив неконкурентоспособен и как сейчас девушки из других стран готовятся, стреляют, выступают на других мировых турнирах, и мне стало ясно, что наши женщины отстают, причем сильно.