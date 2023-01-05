Шведка Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке

Эберг преодолела дистанцию 7,5 километра за 20 минут 25,2 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла француженка Жулия Симон (+6,9 с, нет промахов). Замкнула тройку лучших итальянка Доротея Вирер (+18,7; 0).

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.