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5 января, источник: Спорт РИА Новости

Шведка Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала победительницей спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

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Источник: Спорт РИА Новости

Эберг преодолела дистанцию 7,5 километра за 20 минут 25,2 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла француженка Жулия Симон (+6,9 с, нет промахов). Замкнула тройку лучших итальянка Доротея Вирер (+18,7; 0).

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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