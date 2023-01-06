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19:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринте на этапе КМ

Норвежец Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.

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Источник: AP 2022

Бё допустил один промах и преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 55,9 секунды. Второе место занял его брат Тарьей Бё (+48,1 с; без промахов), бронзовым призером стал их соотечественник Стурла Холм Легрейд (+55,6 с; один промах).

Экс-биатлонист сборной России Тимофей Лапшин, с 2017 года представляющий Южную Корею, стал 7-м (+1.17,3; без промахов).

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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