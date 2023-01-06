Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринте на этапе КМ

Бё допустил один промах и преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 55,9 секунды. Второе место занял его брат Тарьей Бё (+48,1 с; без промахов), бронзовым призером стал их соотечественник Стурла Холм Легрейд (+55,6 с; один промах).

Экс-биатлонист сборной России Тимофей Лапшин, с 2017 года представляющий Южную Корею, стал 7-м (+1.17,3; без промахов).