Йоханнес Бё на минуту опередил преследователей в пасьюте на этапе КМ в Поклюке
На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км.
На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км.
Уверенную победу одержал норвежец Йоханнес Бё, стартовавший с первой позиции. Йоханнес допустил два промаха на четырёх огневых рубежах.
Вторым финишировал француз Кентен Фийон Майе, поднявшийся с девятого места после спринта. В борьбе за третье место Тарьей Бё опередил Стурлу Холм Легрейда.
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Поклюка, Словения Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км