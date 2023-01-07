Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
17Аргентина встретила своих чемпионов
27Главные фото года в российском спорте
7 января, источник: Чемпионат.com

Йоханнес Бё на минуту опередил преследователей в пасьюте на этапе КМ в Поклюке

На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км.

Наверх
Источник: Reuters

Уверенную победу одержал норвежец Йоханнес Бё, стартовавший с первой позиции. Йоханнес допустил два промаха на четырёх огневых рубежах.

Вторым финишировал француз Кентен Фийон Майе, поднявшийся с девятого места после спринта. В борьбе за третье место Тарьей Бё опередил Стурлу Холм Легрейда.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Поклюка, Словения Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

  1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 31.43,2 (2 промаха)
  2. Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 1.04,9 (1)
  3. Тарьей Бё (Норвегия) — +1.06,6 (1)
  4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.17,8 (2)
  5. Томмазо Джакомель (Италия) +1.31,0 (2)
  6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +1.48,9 (2)
  7. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) +1.53,8 (1)
  8. Йоханнес Дале (Норвегия) +2.02,3 (3)
  9. Тимофей Лапшин (Южная Корея) +2.04,1 (2)
  10. Никлас Хартвег (Швейцария) +2.12,8 (0).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Министр спорта: переход в Азию будет плюсом для российского футбола
Скандал на чемпионате России по фигурке: с трибун кричали: "Нечестно!"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь