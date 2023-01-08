Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Поклюке
Сборная Норвегии по биатлону победила в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
Сборная Норвегии по биатлону победила в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
В составе норвежской команды выступали Ветле Шостад Кристиансен и Ингрид Тандревольд. На четырех рубежах они использовали пять дополнительных патронов. Вторыми финишировали французы Антонен Гигонна и Лу Жанмоно (+41,0 с; 6 дополнительных патронов). Замкнули тройку призеров швейцарцы Никлас Хартвег и Эми Басерга (+49,6 c; 8 дополнительных патронов).
Экс-биатлонисты сборной России Тимофей Лапшин и Ирина Аввакумова, ныне представляющие Южную Корею, заняли 17-е место.
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.