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8 января, источник: Спорт РИА Новости

Биатлонисты сборной Франции выиграли смешанную эстафету на этапе КМ

Сборная Франции победила в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.

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Источник: AP 2022

Французская сборная финишировала первой со временем 1 час 19 минут 48,9 секунды, использовав семь дополнительных патронов и проехав один штрафной круг. Золотые медали в составе сборной Франции завоевали Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Анаис Шевалье-Буше и Джулия Симон.

Второй стала сборная Италии (+24,6 секунды, 7 дополнительных патронов), третье место заняла команда Швеции (+47,2, 1 штрафной круг, 7).

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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