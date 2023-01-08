Биатлонисты сборной Франции выиграли смешанную эстафету на этапе КМ

Французская сборная финишировала первой со временем 1 час 19 минут 48,9 секунды, использовав семь дополнительных патронов и проехав один штрафной круг. Золотые медали в составе сборной Франции завоевали Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Анаис Шевалье-Буше и Джулия Симон.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.