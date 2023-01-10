Павел Ростовцев назначен главным тренером сборной России по биатлону
Главным тренером сборной России по биатлону стал Павел Ростовцев.
Главным тренером сборной России по биатлону стал Павел Ростовцев.
Главным тренером сборной России по биатлону стал российский специалист Павел Ростовцев, сообщил РИА «Новости Спорт» глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.
«Павел Ростовцев принят на работу в СБР с 9 января в качестве главного тренера сборной России», — заявил Аверьянов.
С 2011 по 2014 год он являлся тренером по стрелковой подготовке женской сборной России по биатлону. С декабря 2021 года специалист занимает пост советника губернатора Красноярского края.
Ростовцеву 51 год. Он является трехкратным чемпионом мира, чемпионом Европы и серебряным призером Олимпийских игр по биатлону.