Павел Ростовцев назначен главным тренером сборной России по биатлону

Главным тренером сборной России по биатлону стал российский специалист Павел Ростовцев, сообщил РИА «Новости Спорт» глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

«Павел Ростовцев принят на работу в СБР с 9 января в качестве главного тренера сборной России», — заявил Аверьянов.

С 2011 по 2014 год он являлся тренером по стрелковой подготовке женской сборной России по биатлону. С декабря 2021 года специалист занимает пост советника губернатора Красноярского края.