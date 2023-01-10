Губерниев резко отреагировал на назначение Ростовцева главным тренером сборной России

«Министерство спорта и Центр подготовки сборных команд России не согласовывали кандидатуру главного тренера. Никакие документы по главному тренеру даже не приходили. Каких там тренеров назначает Виктор Майгуров, нужно спросить у него самого.



Есть чёткие критерии Минспорта. Если Союз биатлонистов России так уверенно их нарушает и так уверенно бежит впереди паровоза, то главный тренер сборной России по биатлону в нынешнем статусе абсолютно нелегитимный», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.