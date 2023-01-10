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14:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Губерниев резко отреагировал на назначение Ростовцева главным тренером сборной России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на назначение Павла Ростовцева главным тренером сборной России.

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Источник: РИА "Новости"

«Министерство спорта и Центр подготовки сборных команд России не согласовывали кандидатуру главного тренера. Никакие документы по главному тренеру даже не приходили. Каких там тренеров назначает Виктор Майгуров, нужно спросить у него самого.

Есть чёткие критерии Минспорта. Если Союз биатлонистов России так уверенно их нарушает и так уверенно бежит впереди паровоза, то главный тренер сборной России по биатлону в нынешнем статусе абсолютно нелегитимный», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Павел Ростовцев является серебряным призёром Олимпийских игр 2006 года в эстафете, трёхкратным чемпионом мира по биатлону, заслуженным мастером спорта. Ростовцеву 51 год. С декабря 2021-го Павел занимает пост советника губернатора Красноярского края. В 2011—2014 годах он работал тренером по стрельбе в женской сборной России по биатлону.

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