Губерниев резко отреагировал на назначение Ростовцева главным тренером сборной России
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на назначение Павла Ростовцева главным тренером сборной России.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на назначение Павла Ростовцева главным тренером сборной России.
«Министерство спорта и Центр подготовки сборных команд России не согласовывали кандидатуру главного тренера. Никакие документы по главному тренеру даже не приходили. Каких там тренеров назначает Виктор Майгуров, нужно спросить у него самого.
Есть чёткие критерии Минспорта. Если Союз биатлонистов России так уверенно их нарушает и так уверенно бежит впереди паровоза, то главный тренер сборной России по биатлону в нынешнем статусе абсолютно нелегитимный», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Павел Ростовцев является серебряным призёром Олимпийских игр 2006 года в эстафете, трёхкратным чемпионом мира по биатлону, заслуженным мастером спорта. Ростовцеву 51 год. С декабря 2021-го Павел занимает пост советника губернатора Красноярского края. В 2011—2014 годах он работал тренером по стрельбе в женской сборной России по биатлону.