Трехкратный чемпион мира по биатлону Ростовцев ответил на критику Губерниева
Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал реакцию телеведущего Дмитрия Губерниева по поводу его назначения главным тренером сборной России.
Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал реакцию телеведущего Дмитрия Губерниева по поводу его назначения главным тренером сборной России.
«Задевают ли меня едкие cлова Губерниева? Вы думаете, я этого не ожидал? Или это для кого-то cтало новоcтью? Я абcолютно уверен, что по любому вопроcу cегодня нет cтопроцентного мнения в нашем общеcтве.
У каждого есть своя история, но я официально заявляю, что готов работать со всеми, кто будет работать на благо российского биатлона. Мы смотрим вперед и в будущее, а не оглядываемся в прошлое», — приводит слова Ростовцева Metaratings.ru.
В минувшем сезоне в сборной России не было главного тренера. В мае 2021 года эту должность по состоянию здоровья покинул Валерий Польховский. Сейчас в национальной команде два старших тренера: Михаил Шашилов работает с женской командой, а Юрий Каминский — с мужской.
В декабре 2021 года Ростовцев покинул пост министра спорта Красноярского края и стал советником губернатора Александра Усса.
Ранее Губерниев заявил, что у сборной России по биатлону нет никакого главного тренера.