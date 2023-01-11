Ростовцев не будет иметь официальный статус главного тренера сборной России. По документам он станет штатным тренером («Матч ТВ»)

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в Министерстве спорта РФ. Отмечается, что Союз биатлонистов России (СБР) готовит документы для представления кандидатуры Ростовцева в качестве штатного тренера сборной — по документам должность не будет называться «главный тренер».

Основная проблема — недостаточный стаж Ростовцева в качестве практикующего специалиста. Он работал тренером национальной команды три года — с сезона‑2011/2012 по сезон‑2013/2014, когда был помощником у старшего тренера женской сборной Вольфганга Пихлера. На тот момент должность Ростовцева значилась как «тренер».

Чтобы стать главным тренером, стаж специалиста в национальной команде должен быть не менее пяти лет (или три года — но в качестве старшего тренера).