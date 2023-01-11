Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
15Криштиану Роналду в новом клубе
17Моменты карьеры Александра Овечкина
12:07 (мск), источник: Sports.Ru

Ростовцев не будет иметь официальный статус главного тренера сборной России. По документам он станет штатным тренером («Матч ТВ»)

Статус Павла Ростовцева в качестве главного тренера сборной России по биатлону не будет официальным.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в Министерстве спорта РФ. Отмечается, что Союз биатлонистов России (СБР) готовит документы для представления кандидатуры Ростовцева в качестве штатного тренера сборной — по документам должность не будет называться «главный тренер».

Основная проблема — недостаточный стаж Ростовцева в качестве практикующего специалиста. Он работал тренером национальной команды три года — с сезона‑2011/2012 по сезон‑2013/2014, когда был помощником у старшего тренера женской сборной Вольфганга Пихлера. На тот момент должность Ростовцева значилась как «тренер».

Чтобы стать главным тренером, стаж специалиста в национальной команде должен быть не менее пяти лет (или три года — но в качестве старшего тренера).

Ранее в СБР сообщили, что с 9 января Ростовцев принят на работу главным тренером.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь