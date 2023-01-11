В биатлоне хотят заменить винтовки на лазер. Биатлонисты будут как штурмовики из «Звездных войн»?

Пока мы привыкаем к тому, что больше нет многих видов лыжных мазей (биатлон, как и лыжи, пострадал от запрета на использование в Евросоюзе фтора), чиновники готовят для спорта новое испытание. На этот раз под раздачу идут свинцовые патроны. Мысль о том, что от них следует отказаться, не нова — Норвегия неоднократно выступала с таким требованием, утверждая, что пули трудно утилизировать. Однако долго не могли найти альтернативу привычным боеприпасам.

И вот недавно стало известно, что в IBU появилась рабочая группа по изучению лазерного оружия. Биатлонисты пока что отшучиваются, что тогда будут как штурмовики из «Звездных войн», однако в Международном союзе биатлонистов относятся к идее серьезно. Но к чему приведет отказ от пулевых винтовок?

Среди звезд биатлона нет однозначного мнения о перспективах лазера

Директиву Евросоюза о запрете на использование свинца из-за негативных последствий для природы пока еще не приняли. Однако это вопрос времени, потому что лоббистов этой идеи все больше. Шансов на то, что для спортивных целей сделают исключение, немного, так что пулевой стрельбе и биатлону стоит готовиться уже сейчас.

Изначально чиновники IBU рассматривали варианты с новым типом ловушек для пуль или альтернативных боеприпасов из других металлов. Но теперь доминирующей идеей стал переход на лазерное оружие. Об этом узнали журналисты норвежского NRK. Любопытно, что новости приходят из Скандинавии, ведь именно там больше всего как сторонников запрета на свинец, так и его противников. Ведь популярность биатлона в Норвегии и соседней Швеции зашкаливает.

Что изменится, если вместо настоящей винтовки будет лазерная? Практически все. Исчезнет отдача, потеряется необходимость учитывать ветер… Это будет уже совсем другой вид спорта — нечто подобное уже произошло в современном пятиборье. В то же время опрошенный телеканалом Бьорн Ферри поддержал идею. По его словам, все в мире меняется и люди воспримут смену оружия с интересом и энтузиазмом.

Его мысль развил Ветле Шостад Кристиансен: — Нужно добавить соответствующие звуки, и все будут думать, что мы как штурмовики из «Звездных войн».

Однако за иронией следует немало опасений за спорт. К примеру, Йоханнес Бе тоже уверен, что именно за лазером будущее, поддерживает экологические инициативы. Но предлагает не спешить и все взвесить.

«Я пробовал несколько раз стрелять из лазера. Знаете, в чем опасность? Нет точности в стрельбе. Я не могу доверять такой винтовке».

Лазер дешевле и проще в обучении, нежели огнестрельное оружие

Переживает, что биатлон не будет прежним, и наш олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

«Про свинец — это уже старые басни норвежцев… Классический биатлон с боевой винтовкой никуда не деть, — сказал Васильев в интервью “СЭ”. — Он останется с нами. Для зрителя выстрел — это часть шоу, настоящий жесткий биатлон. А лазерное оружие нивелирует изюминку биатлона.



Выстрел, грохот, пуля, которая летит в цель. А что лазер? Летит луч без препятствий и понижает степень ошибки спортсмена. С боевым патроном надо учитывать ветер, особенности ствола, патрона. Очень много нюансов. С лазером такого не будет, степень ошибки уже совсем другая».

Ему заочно отвечает все тот же Ферри, указывая на стендовую стрельбу.

Сегодня стендовики стреляют по тарелочкам, хотя изначально в качестве двигающейся мишени использовали живых голубей.

«Стрельба тоже изменилась, и многие думают, что из-за этого потеряла свой шарм. Но разве это повод снова бездумно убивать животных?» — говорит шведский биатлонист.

Судя по всему, разговоры о переходе на лазер — это перспектива ближайших лет. Сейчас идея развивается стремительно, и теоретически уже на Олимпиаде в Милане мы можем увидеть биатлон без огнестрельного оружия.

В качестве аргументов в пользу перехода ее лоббисты также используют кризис биатлонных кадров. Это спорт для элиты, единицы могут себе его позволить без поддержки государства. Поэтому даже в Норвегии число биатлонистов за последние восемь лет сократилось на 30 процентов. А что же происходит в странах, где отношение к зимним дисциплинам не такое пристальное, да и доходы заметно ниже? Сторонники радикальной реформы уверены, что лазерные стрельбища строить дешевле и проще, а новых спортсменов быстрее обучить этому виду оружия.

Игра в лазертаг

Лазер не требует строгих правил по технике безопасности

Бывший чиновник из Союза биатлонистов Норвегии говорит, что ситуация аховая — экипировка дорожает и единицы себе могут позволить занятия биатлоном на начальном этапе, пока он не приносит прибыли и тебя не пригласили в национальную сборную, где покрывают расходы. Мало подходящих стадионов и стрельбищ, в то же время лазертаг можно собрать за сутки и практически в любом месте.

«Мы хотим сделать наш вид спорта доступным миллионам, а также вести сознательный образ жизни — забота об окружающей среде и отказ от поражающего оружия», — утверждает Даниэль Бьем, один из лоббистов идеи.

Биатлон не хочет ассоциироваться с военной тематикой, к тому же использование огнестрельного оружия накладывает строгие обязательства по технике безопасности. Недавний инцидент с бельгийским биатлонистом Тьерри Ланже, который чистил ствол, направляя ружье прямо на себя, заставил снова о ней вспомнить.

С лазерным оружием все намного проще — это световой луч, и случайное попадание под прицел для человека безвредно. Однако что делать с природными ограничениями?

«Если пойдет снег, то лазерный луч будет давать значительные погрешности, — предупреждает Васильев. — Провести соревнования в метель нереально. Поэтому я не верю, что лазер приживется. Экология, конечно, здорово. Но давайте откажемся от стиральных порошков, мыла, зубных паст. И постепенно пересядем на телеги, запрягать будем лошадей».

По мнению олимпийского чемпиона, любая идея должна оцениваться рационально — с точки зрения минусов и плюсов. И в отказе от свинцовых боеприпасов он видит больше проблем, нежели возможных преимуществ.