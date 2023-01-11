Ростовцева назначили вице-президентом Союза биатлонистов России по спорту
Павел Ростовцев будет работать на этом посту с функционалом главного тренера сборной России.
Павел Ростовцев будет работать на этом посту с функционалом главного тренера сборной России.
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Павел Ростовцев назначен на пост вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) по спорту. Об этом в среду сообщила пресс-служба СБР.
Трудовое соглашение со специалистом заключено с 9 января 2023 года.
«Павел Ростовцев приступил к работе в СБР в качестве вице-президента по спорту с функционалом главного тренера сборной России», — заявил президент СБР Виктор Майгуров.
10 января Ростовцев сообщил ТАСС, что его назначили главным тренером сборной России. Директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) Георгий Брюсов в разговоре с ТАСС отметил, что документы о назначении специалиста в ЦСП не поступали. Должность главного тренера сборной России остается вакантной с мая 2021 года, тогда ее по состоянию здоровья покинул Валерий Польховский.
Ростовцеву 51 год, он выиграл серебро Олимпиады 2006 года в Турине в эстафете, также он является трехкратным чемпионом мира. В период с 2011 по 2014 год Ростовцев входил в тренерский штаб женской сборной России. После окончания карьеры занимал руководящие должности в правительстве Красноярского края, с 2019-го по 2021-й являлся министром спорта региона.