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15:57 (мск), источник: ТАСС

Ростовцева назначили вице-президентом Союза биатлонистов России по спорту

Павел Ростовцев будет работать на этом посту с функционалом главного тренера сборной России.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Павел Ростовцев назначен на пост вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) по спорту. Об этом в среду сообщила пресс-служба СБР.

Трудовое соглашение со специалистом заключено с 9 января 2023 года.

«Павел Ростовцев приступил к работе в СБР в качестве вице-президента по спорту с функционалом главного тренера сборной России», — заявил президент СБР Виктор Майгуров.

10 января Ростовцев сообщил ТАСС, что его назначили главным тренером сборной России. Директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) Георгий Брюсов в разговоре с ТАСС отметил, что документы о назначении специалиста в ЦСП не поступали. Должность главного тренера сборной России остается вакантной с мая 2021 года, тогда ее по состоянию здоровья покинул Валерий Польховский.

Ростовцеву 51 год, он выиграл серебро Олимпиады 2006 года в Турине в эстафете, также он является трехкратным чемпионом мира. В период с 2011 по 2014 год Ростовцев входил в тренерский штаб женской сборной России. После окончания карьеры занимал руководящие должности в правительстве Красноярского края, с 2019-го по 2021-й являлся министром спорта региона.

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