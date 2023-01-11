Ростовцева назначили вице-президентом Союза биатлонистов России по спорту

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Павел Ростовцев назначен на пост вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) по спорту. Об этом в среду сообщила пресс-служба СБР.

Трудовое соглашение со специалистом заключено с 9 января 2023 года.

«Павел Ростовцев приступил к работе в СБР в качестве вице-президента по спорту с функционалом главного тренера сборной России», — заявил президент СБР Виктор Майгуров.

10 января Ростовцев сообщил ТАСС, что его назначили главным тренером сборной России. Директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) Георгий Брюсов в разговоре с ТАСС отметил, что документы о назначении специалиста в ЦСП не поступали. Должность главного тренера сборной России остается вакантной с мая 2021 года, тогда ее по состоянию здоровья покинул Валерий Польховский.