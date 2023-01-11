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18:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Во время биатлонной гонки на Кубке мира в Германии на стадионе погас свет

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Отключение электричества на стадионе произошло во время гонки пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге, сообщается на странице Международного союза биатлонистов в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел во время индивидуальной мужской гонки на 20 км. Из-за отключения электричества прервалась трансляция, а также прекратилось освещение трассы и стрельбищ. Гонка стартовала в 16:10 мск, электричество пропало в 16:55. Победителем стал норвежец Йоханнес Бё.

«По крайней мере, я ничего не заметил. Но тот, кто стартовал под пятым номером, сказал, что заметил отключение электричества. Сегодня мне очень повезло. Думаю, многим говорили перед тем, как они вышли на стрельбу, что они должны быть к этому готовы. Но, когда у вас меньше освещения на стрельбе, вы хуже видите разницу между черным и белым. Это не совсем просто», — цитирует победителя гонки NRK.

Ставший четвертым норвежец Стурла Легрейд назвал данный инцидент невезением.

«Стрельба прошла хорошо, я чувствовал, что контролирую ситуацию, но на последней стрельбе стемнело и было трудно увидеть мишень. Это, к сожалению, невезение. Отличить черное от слегка серого намного сложнее, чем отличить черное от белого. Это было тяжело. Мне повезло, что я отделался только одной такой стрельбой», — сказал Легрейд.

Норвежские комментаторы назвали гонку катастрофой и самой скандальной в их профессиональной карьере.

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