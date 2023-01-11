Во время биатлонной гонки на Кубке мира в Германии на стадионе погас свет

Инцидент произошел во время индивидуальной мужской гонки на 20 км. Из-за отключения электричества прервалась трансляция, а также прекратилось освещение трассы и стрельбищ. Гонка стартовала в 16:10 мск, электричество пропало в 16:55. Победителем стал норвежец Йоханнес Бё.

«По крайней мере, я ничего не заметил. Но тот, кто стартовал под пятым номером, сказал, что заметил отключение электричества. Сегодня мне очень повезло. Думаю, многим говорили перед тем, как они вышли на стрельбу, что они должны быть к этому готовы. Но, когда у вас меньше освещения на стрельбе, вы хуже видите разницу между черным и белым. Это не совсем просто», — цитирует победителя гонки NRK.

Ставший четвертым норвежец Стурла Легрейд назвал данный инцидент невезением.

«Стрельба прошла хорошо, я чувствовал, что контролирую ситуацию, но на последней стрельбе стемнело и было трудно увидеть мишень. Это, к сожалению, невезение. Отличить черное от слегка серого намного сложнее, чем отличить черное от белого. Это было тяжело. Мне повезло, что я отделался только одной такой стрельбой», — сказал Легрейд.