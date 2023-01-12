Ютуб-канал СБР показывал Кубок России по биатлону без комментариев Губерниева. Ранее комментарии были
Сегодня на этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске прошли спринты. Гонки транслировал телеканал «Матч ТВ», комментатор — Дмитрий Губерниев.
Сегодня на этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске прошли спринты. Гонки транслировал телеканал «Матч ТВ», комментатор — Дмитрий Губерниев.
Трансляцию «Матча» показывал также ютуб-канал Союза биатлонистов России (СБР), но там голос Губерниева отсутствовал до финиша — показ шел с интершумом.
Ранее ютуб-канал СБР показывал гонки Кубка России-2022/23 с комментариями Губерниева.
В конце мужской гонки комментарии Губерниева вернулись. Однако в женском спринте голос комментатора вновь отсутствовал на протяжении всей трансляции.