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16:52 (мск), источник: Sports.Ru

Ютуб-канал СБР показывал Кубок России по биатлону без комментариев Губерниева. Ранее комментарии были

Сегодня на этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске прошли спринты. Гонки транслировал телеканал «Матч ТВ», комментатор — Дмитрий Губерниев.

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Источник: РИА "Новости"

Трансляцию «Матча» показывал также ютуб-канал Союза биатлонистов России (СБР), но там голос Губерниева отсутствовал до финиша — показ шел с интершумом.

Ранее ютуб-канал СБР показывал гонки Кубка России-2022/23 с комментариями Губерниева.

В конце мужской гонки комментарии Губерниева вернулись. Однако в женском спринте голос комментатора вновь отсутствовал на протяжении всей трансляции.

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