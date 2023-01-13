Биатлонист из Башкирии Эдуард Латыпов попал на обложку зимних Олимпийских игр — 2026
Биатлонист из Башкирии Эдуард Латыпов попал на обложку зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).
Биатлонист из Башкирии Эдуард Латыпов попал на обложку зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).
Напомним, Эдуард Латыпов — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата мира и серебряный призёр чемпионата Европы по биатлону, призёр чемпионата мира по летнему биатлону, чемпион мира и Европы среди юниоров. Мастер спорта России международного класса. На внутренних соревнованиях Эдуард Латыпов представляет Республику Башкортостан и ЦСКА.
Добавим, в декабре прошлого года Эдуард Латыпов выиграл «золото» на спринте (10 км) PARI Кубка России по биатлону в Тюмени. Результат башкирского биатлониста составил 25:15.7, сообщало информагентство «Башинформ».