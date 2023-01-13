Биатлонист из Башкирии Эдуард Латыпов попал на обложку зимних Олимпийских игр — 2026

Напомним, Эдуард Латыпов — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата мира и серебряный призёр чемпионата Европы по биатлону, призёр чемпионата мира по летнему биатлону, чемпион мира и Европы среди юниоров. Мастер спорта России международного класса. На внутренних соревнованиях Эдуард Латыпов представляет Республику Башкортостан и ЦСКА.