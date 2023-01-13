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13 января, источник: ИА Башинформ

Биатлонист из Башкирии Эдуард Латыпов попал на обложку зимних Олимпийских игр — 2026

Биатлонист из Башкирии Эдуард Латыпов попал на обложку зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

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Источник: телеграм минспорта РБ

Напомним, Эдуард Латыпов — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата мира и серебряный призёр чемпионата Европы по биатлону, призёр чемпионата мира по летнему биатлону, чемпион мира и Европы среди юниоров. Мастер спорта России международного класса. На внутренних соревнованиях Эдуард Латыпов представляет Республику Башкортостан и ЦСКА.

Добавим, в декабре прошлого года Эдуард Латыпов выиграл «золото» на спринте (10 км) PARI Кубка России по биатлону в Тюмени. Результат башкирского биатлониста составил 25:15.7, сообщало информагентство «Башинформ».

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