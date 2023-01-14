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18:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Сборная Норвегии одержала победу в женской эстафете 4×6 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Рупольдинге (Германия).

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Источник: AP 2022

15,3 секунды норвежкам уступили немки, занявшие второе место. Третьими с отставанием в 33,5 секунды финишировали итальянки.

В составе норвежской национальной команды выступили Каролин Оффигстад Кноттен, Рагнхильд Фемстейневик, Марте Рёйселанд и Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Женщины. Эстафета, 4×6 км

1. Норвегия — 1:08.17,3 (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).

2. Германия — отставание 15,3 секунды (0+10).

3. Италия — 33,5 (0+4).

4. Швейцария — 36,3 (0+10).

5. Чехия — 57,6 (0+7).

6. Франция — 1:20,1 (2+9).

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