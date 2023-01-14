Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
Сборная Норвегии одержала победу в женской эстафете 4×6 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Рупольдинге (Германия).
Сборная Норвегии одержала победу в женской эстафете 4×6 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Рупольдинге (Германия).
15,3 секунды норвежкам уступили немки, занявшие второе место. Третьими с отставанием в 33,5 секунды финишировали итальянки.
В составе норвежской национальной команды выступили Каролин Оффигстад Кноттен, Рагнхильд Фемстейневик, Марте Рёйселанд и Ингрид Ландмарк Тандреволд.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Женщины. Эстафета, 4×6 км
1. Норвегия — 1:08.17,3 (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).
2. Германия — отставание 15,3 секунды (0+10).
3. Италия — 33,5 (0+4).
4. Швейцария — 36,3 (0+10).
5. Чехия — 57,6 (0+7).
6. Франция — 1:20,1 (2+9).