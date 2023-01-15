Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Рупольдинге, норвежцы заняли весь пьедестал

Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё.

Отметим, что младший Бё и Кристиансен вместе уходили на дистанцию после четвёртого огневого рубежа, однако за последние два километра Йоханнес сумел создать отрыв в почти 20 секунд.