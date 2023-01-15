Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Рупольдинге, норвежцы заняли весь пьедестал
В Рупольдинге (Германия) прошёл мужской масс-старт в рамках пятого этапа Кубка мира-2022/2023 по биатлону.
В Рупольдинге (Германия) прошёл мужской масс-старт в рамках пятого этапа Кубка мира-2022/2023 по биатлону.
Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё.
Отметим, что младший Бё и Кристиансен вместе уходили на дистанцию после четвёртого огневого рубежа, однако за последние два километра Йоханнес сумел создать отрыв в почти 20 секунд.
Биатлон. Кубок мира, 5-й этап, Рупольдинг. Масс-старт. Мужчины, 15 км.