Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Германии
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Француженка Жюлья Симон стала победительницей масс-старта на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге.
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Француженка Жюлья Симон стала победительницей масс-старта на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге.
Лидер общего зачета преодолела дистанцию 12,5 км за 32 минуты 52,0 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци (отставание — 2,6 секунды; 1 промах), третье — француженка Анаис Шевалье-Буше (+6,7; 1).
Следующий этап Кубка мира пройдет с 19 по 22 января в Антхольце (Италия).
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.