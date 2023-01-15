Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Германии

Лидер общего зачета преодолела дистанцию 12,5 км за 32 минуты 52,0 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци (отставание — 2,6 секунды; 1 промах), третье — француженка Анаис Шевалье-Буше (+6,7; 1).

Следующий этап Кубка мира пройдет с 19 по 22 января в Антхольце (Италия).