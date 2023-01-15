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17:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Германии

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Француженка Жюлья Симон стала победительницей масс-старта на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге.

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Источник: Спорт РИА Новости

Лидер общего зачета преодолела дистанцию 12,5 км за 32 минуты 52,0 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци (отставание — 2,6 секунды; 1 промах), третье — француженка Анаис Шевалье-Буше (+6,7; 1).

Следующий этап Кубка мира пройдет с 19 по 22 января в Антхольце (Италия).

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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