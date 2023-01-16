Ещё помните пропавшего биатлониста Елисеева? Матвей выздоравливает и приятно удивляет

В последний день этапа Кубка России по биатлону в Рыбинске зрители стали свидетелями приятной сенсации. Бронзу в мужском суперспринте неожиданно выиграл Матвей Елисеев. Неужели это возвращение чемпиона мира?

Совсем недавно выступавший за сборную Елисеев пропустил половину прошлого сезона и не мог полноценно тренироваться летом из-за проблем со здоровьем. Ещё в сентябре он с трудом получил медицинский допуск к соревнованиям, но сейчас, вопреки всем ожиданиям, он с медалью!

«Самочувствие далеко от идеального»

Накануне суперспринта Елисеев финишировал четвёртым в масс-старте и заявил, что из-за тяжёлого состояния может не стартовать в последней гонке. Однако Матвей всё-таки вышел на старт и смог показать высокий результат.

В квалификации суперспринта Елисеев стал седьмым. Несмотря на три промаха, он уверенно прошёл в финал, так как из-за сильного ветра никому из лидеров не удалось справиться со стрельбой. Более того, в квалификации никто из биатлонистов не смог закрыть все десять мишеней.

В финале Елисеев стал единственным, кому удалось пройти три первых огневых рубежа без промахов, и к заключительной стрельбе он подходил вместе с Антоном Бабиковым, опережая ближайших преследователей на 23 секунды. Однако на четвёртом огневом рубеже Елисеев всё-так дрогнул и допустил один промах. Ошибка позволила ему сохранить место в топ-3: на дистанцию он вернулся вместе с Бабиковым и Халили, но всё-таки не смог поддержать их темп и финишировал третьим, проиграв победившему Антону 25 секунд.

Ощущение хорошей гонки, но физическое самочувствие далеко от идеального. Терпел за Каримом, но на равнине не смог догнать, а потом уже бросил. Матвей Елисеев

"Это действительно очень большой путь. Учитывая, что мне пришлось пропустить больше, чем полгода, без активных тренировок. Тренировки были спокойные, как прогулки в парке, буквально по часу-полтора.

Сомнения, что могу взять медаль, были до последнего, потому что это гонка, это биатлон, за что мы его и любим. Но когда уходили уже на последний круг, было достаточно большое преимущество, и, даже несмотря на мою не очень хорошую форму, я понимал, что третье место я не отдам. Не смог побороться на последнем круге? Тут больше вопрос во мне, чем в Бабикове и Халили, моё состояние было хуже«, — рассказал Матвей Елисеев в эфире “Матч ТВ”.

Провал лидера сборной России

В последний раз Елисеев поднимался на подиум в личных гонках полтора года назад — в апреле 2021-го. На чемпионате России в Ханты-Мансийске он финишировал первым в спринте и вторым в гонке преследования. Тогда предположить, что одного из лидеров сборной, неплохо выступающего на Кубке мира, в следующем сезоне ждёт колоссальный провал, было сложно.

Сезон-2021/2022 начался для Матвея очень неудачно. Во время подготовки был конфликт с Юрием Каминским, после чего спортсмен перешёл в группу Сергея Башкирова, а уже на летнем чемпионате России в Тюмени стало понятно, что Елисеев находится не в лучшей форме — в спринте он занял лишь 35-е место.

Несмотря на результаты, Елисеев попал в сборную и без отбора поехал на первые этапы Кубка мира, ведь по итогам прошедшего сезона он был третьим номером сборной. Однако уже после двух гонок на высшем уровне стало ясно, что спортсмен не готов к соревнованиям. И уже после первого этапа в Эстерсунде его отправили на Кубок IBU. Однако и там Матвею не удалось блеснуть, и после двух этапов во втором составе он уехал домой. От участия в российских стартах Матвей той зимой отказался и заявил, что собирается приостановить карьеру из-за проблем со здоровьем.

«Я ещё не набегался и хочу вернуться на самый высший уровень. Но сейчас мне надо заняться своим здоровьем. Для начала пройду обследование в Москве, буду отталкиваться от его результатов. Буду готовиться к чемпионату России. Планирую делать это поближе к дому, возможно, съезжу на сбор в неотдалённые места типа Рыбинска», — планировал тогда Елисеев.

«Меня сейчас доктор тренирует»

К соревнованиям Елисеев вернулся только летом. Он выступил на чемпионате России — 2022 в Чайковском, где выглядел тяжело в спринте, но всё-таки выиграл золото в составе эстафетной команды сборной Москвы и Рязани. Тогда Матвей рассказывал, что его состояние до сих пор оставляет желать лучшего. Более того, медицинский допуск до тренировок и соревнований он получил всего лишь за несколько недель до гонок.

"Первый старт после перерыва дался так, как я и предполагал. Но я надеялся, что сил в мышцах чуть-чуть больше, чтобы работать. Сказать, что чувствовал себя ужасно — это ничего не сказать, — объяснял Елисеев после спринта. — Мне не понравилось. Наверное, после второго-третьего подъёма начинает заканчиваться то, что я наработал. А наработки никакой, всё логично.

Как здоровье? До ноября мне дали допуск, а дальше посмотрим. Меня сейчас доктор-кардиолог тренирует, по-другому нельзя. Я старался изо всех сил, чтобы получить медицинский допуск и попасть на этот старт. А что будет дальше — посмотрим, что мне будет можно или ничего нельзя".

Но уже на первом этапе Кубка России — 2022/2023 в Ханты-Мансийске результаты Елисеева приятно удивили. Он боролся за тройку сильнейших в спринте, но на финише сил ему не хватило — стал седьмым. Однако, учитывая проблемы со здоровьем Матвея, пропуск половины сезона и отсутствие полноценной подготовки, и этот результат был неожиданным.

В Рыбинске Матвей Елисеев финишировал четвёртым в масс-старте и выиграл бронзу в суперспринте. Остаётся надеяться, что неудачам Елисеева пришёл конец и на чемпионате России в Ижевске он вновь сможет побороться с лидерами за медали, вернувшись в элиту российского биатлона.