«Динара Смольская». Алимбекова сообщила, что будет выступать на турнирах под фамилией мужа

«Со следующих гонок, с этапа Содружества в Раубичах, у меня уже будет фамилия мужа. Динара Смольская — так прикольно», — сказала Алимбекова в эфире телеканала «Беларусь 1».

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.



Ранее Алимбекова и Смольский выступили на третьем этапе Кубка Содружества, который прошёл в Рязани. Динара одержала две победы (в масс-старте и суперспринте).