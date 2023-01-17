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22:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сливко рассказала, как бежала гонку с грелкой во рту

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о гонке в Увате при температуре минус 25 градусов.

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— Одну из гонок в Увате вы бежали с грелкой во рту. Расскажите, как работает это приспособление?

— Эта грелка очень помогает тренироваться в морозы. Обычную тренировку, когда ты не ускоряешься, с ней очень комфортно проводить. В Увате было очень холодно — минус 25. Я подумала, что надышусь холодным воздухом и решила пробежать с этой грелкой.

Когда пробежала первый круг, поняла, что это очень сложно, так как воздух поступает тяжелее, чем обычно, но в то же время — это теплый воздух, которым комфортно дышать. На последнем круге я стала выкладываться, поэтому грелка во рту мешала и пришлось ее убрать. Я почувствовала большую разницу между первыми двумя кругами и последним. Когда прибежала, думала, что потом будет болезненное состояние, но все обошлось, — цитирует Сливко Metaratings.ru.

В текущем сезоне 28-летняя Сливко после пяти этапов Кубка России по биатлону лидирует в генеральной классификации.

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