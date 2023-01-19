Вирер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Антхольце
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Итальянка Доротея Вирер стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Итальянка Доротея Вирер стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).
Победительница прошла дистанцию в 7,5 километра с двумя огневыми рубежами за 20 минут 59,6 секунды, не допустив промахов. Второе место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше (отставание 2,8 секунды; 0 промахов), замкнула тройку шведка Эльвира Эберг (+8,7; 0).
Трехкратный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам словенка Анамария Лампич стала пятой (+18,4; 2).
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.