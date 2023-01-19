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18:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вирер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Антхольце

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Итальянка Доротея Вирер стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

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Источник: РИА "Новости"

Победительница прошла дистанцию в 7,5 километра с двумя огневыми рубежами за 20 минут 59,6 секунды, не допустив промахов. Второе место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше (отставание 2,8 секунды; 0 промахов), замкнула тройку шведка Эльвира Эберг (+8,7; 0).

Трехкратный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам словенка Анамария Лампич стала пятой (+18,4; 2).

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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