Вирер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Антхольце

Победительница прошла дистанцию в 7,5 километра с двумя огневыми рубежами за 20 минут 59,6 секунды, не допустив промахов. Второе место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше (отставание 2,8 секунды; 0 промахов), замкнула тройку шведка Эльвира Эберг (+8,7; 0).

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.