Йоханнес Бё выиграл уже 10-ю личную гонку в сезоне

Спортсмен преодолел дистанцию 10 километров за 22 минуты 44,1 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял швед Мартин Понсилуома (отставание — 31,4 секунды; 1 промах). Третьим стал норвежец Стурла Легрейд (+37,1; 0).

Шестой этап Кубка мира завершится в воскресенье мужской и женской эстафетами.