Йоханнес Бё выиграл уже 10-ю личную гонку в сезоне
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).
Спортсмен преодолел дистанцию 10 километров за 22 минуты 44,1 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял швед Мартин Понсилуома (отставание — 31,4 секунды; 1 промах). Третьим стал норвежец Стурла Легрейд (+37,1; 0).
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.