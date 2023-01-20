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18:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Йоханнес Бё выиграл уже 10-ю личную гонку в сезоне

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен преодолел дистанцию 10 километров за 22 минуты 44,1 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял швед Мартин Понсилуома (отставание — 31,4 секунды; 1 промах). Третьим стал норвежец Стурла Легрейд (+37,1; 0).

Шестой этап Кубка мира завершится в воскресенье мужской и женской эстафетами.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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