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17:29 (мск), источник: Sport24

Латыпов выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах

В субботу, 21 января, на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону в белорусских Раубичах состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км.

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Источник: РИА "Новости"

Победителем гонки стал трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр — 2022, россиянин Эдуард Латыпов, преодолевший дистанцию за 33 минуты 7,9 секунды с двумя промахами на огневых рубежах.

Вторым финишировал белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский (отставание — 26,4 секунд; два промаха).

Замкнул тройку лучших еще один представитель России — Василий Томшин (+43,7; один промах).

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