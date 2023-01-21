Латыпов выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Раубичах
В субботу, 21 января, на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону в белорусских Раубичах состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км.
В субботу, 21 января, на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону в белорусских Раубичах состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км.
Победителем гонки стал трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр — 2022, россиянин Эдуард Латыпов, преодолевший дистанцию за 33 минуты 7,9 секунды с двумя промахами на огневых рубежах.
Вторым финишировал белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский (отставание — 26,4 секунд; два промаха).
Замкнул тройку лучших еще один представитель России — Василий Томшин (+43,7; один промах).