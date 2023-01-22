Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
27Главные фото года в российском спорте
15Криштиану Роналду в новом клубе
13:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Куклина выиграла третью гонку кряду на этапе Кубка Содружества в Раубичах

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Россиянка Лариса Куклина стала победительницей масс-старта на четвертом этапе Кубка Содружества, который проходит в белорусском центре олимпийской подготовки «Раубичи».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Куклина преодолела дистанцию 12,5 км за 33 минуты 54,7 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала Елизавета Каплина (отставание — 5,1 секунды; 2 промаха). Третье место заняла Екатерина Носкова (+6,6; 2).

Мужской масс-старт состоится позднее в воскресенье. Этап Кубка Содружества с участием спортсменов из России и Белоруссии проходит в Раубичах с 19 по 22 января.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сколько зарабатывают Большунов и другие лыжники России? Мы все подсчитали
Российский теннисист стал жертвой украинской провокации. Сколько можно?
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь