Куклина выиграла третью гонку кряду на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Куклина преодолела дистанцию 12,5 км за 33 минуты 54,7 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала Елизавета Каплина (отставание — 5,1 секунды; 2 промаха). Третье место заняла Екатерина Носкова (+6,6; 2).

Мужской масс-старт состоится позднее в воскресенье. Этап Кубка Содружества с участием спортсменов из России и Белоруссии проходит в Раубичах с 19 по 22 января.