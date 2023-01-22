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22 января, источник: БЕЛТА

«Это как вернуться на десять лет назад». Завершившие карьеру звезды биатлона выступили в «Раубичах»

Организаторы Кубка Содружества, который проходит в «Раубичах», подготовили для всех любителей биатлона необычное состязание — Гонку чемпионов. В забеге в формате одиночной смешанной эстафеты приняли участие белорусские и российские звезды биатлона, которые уже завершили активную карьеру. Среди них были победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов и этапов Кубка мира и Европы разных лет. Корреспонденты БЕЛТА побывали в «Раубичах» и получили возможность вживую последить за ходом соревнований.

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В чемпионской гонке приняли участие 16 именитых белорусских и российских спортсменов, имена которых знакомы каждому любителю биатлона: Александр Сыман, Петр Ивашко, Ольга Назарова, Екатерина Шумилова и многие другие. В каждую команду, которая определилась жеребьевкой, входили мужчина и женщина. Им предстояло преодолеть круг в 400 м с восемью огневыми рубежами. По итогу состязания сильнейшими оказались россиянка Екатерина Шумилова и белорус Сергей Новиков. Каждый участник получил от состязания самые положительные эмоции, которыми спортсмены поделились с журналистами.

Серебряному призеру чемпионата мира 2001 года в эстафете Александру Сыману было радостно вернуться в «Раубичи» и увидеть товарищей, с которыми он выступал в одной команде. «Это как вернуться на 10 лет назад. Прекрасная возможность вспомнить те эмоции, которые были 10, 15, а у кого-то даже 20 лет назад. Ощущения великолепные. Болельщики тоже смогли увидеть своих бывших кумиров, спортсменов, за которых они когда-то болели. А молодые спортсмены увидели, какими стали те биатлонисты, за которых они болели, переживали, брали пример с них», — сказал Александр Сыман.

Самые приятные впечатления от Гонки чемпионов остались и у трехкратного чемпиона мира россиянина Павла Ростовцева. «Это один из мировых центров биатлона, и в своей карьере мне здесь много раз доводилось тренироваться и выступать. Я лет, наверное, десять не был в “Раубичах”, и здесь заметны большие перемены. Конечно, здорово, что этот комплекс поддерживается на самом высоком уровне», — отметил Павел Ростовцев.

Российскому биатлонисту было приятно встретиться с друзьями и приятелями, с которыми вместе приходилось соревноваться. «Мы много лет не виделись. Поэтому, конечно, ощущения очень теплые и дружеские. Да, мы не выступаем сегодня на международных стартах, но есть и другие прекрасные соревнования. Кубок Содружества позволяет нивелировать, пусть и не в полной степени, отсутствие конкуренции на международном уровне», — считает Павел Ростовцев.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, который также присоединился к чемпионской гонке, выразил надежду, что белорусские и российские биатлонисты вскоре все-таки смогут вернуться в международный биатлон. «Поэтому нужно быть максимально готовыми. А сегодняшнее мероприятие отличное. Думаю, это было интересно не только для болельщиков, но и для нас, спортсменов. Потому что мы встретились с теми, с кем много лет уже не виделись, и показали зрителям, что не утратили свое мастерство», — заключил Виктор Майгуров.

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук уверен, что у Кубка Содружества есть несколько целей и задач. «Первое — это соревновательная практика для наших спортсменов, которым в непростых условиях нужно поддерживать форму. Это очень удачный формат, и у нас есть возможность соревноваться как в Беларуси, так и в России. Прекрасные базы есть в Тюмени, Ханты-Мансийске, Сочи, Рязани. Свои прекрасные спортивные объекты есть и в Беларуси», — считает министр спорта и туризма.

Кроме того, добавил Сергей Ковальчук, белорусские и российские болельщики соскучились по этому прекрасному виду спорта. «Одно дело смотреть соревнования по телевизору, а совсем другое — прийти и ощутить все эти эмоции. Взять ту же Гонку чемпионов. Какое настроение прекрасное у бывших спортсменов, которые выступали в свое время! Это имена, которые делали историю советского, российского и белорусского биатлона. Поэтому сегодня у нас самый настоящий праздник спорта», — заключил Сергей Ковальчук.

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