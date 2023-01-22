Норвежцы с братьями Бё в составе выиграли эстафету на шестом этапе КМ

Стурла Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Кристиансен преодолели дистанцию за 1 час 11 минут 50,2 секунды, использовав шесть дополнительных патронов. Второе место заняла сборная Франции (отставание — 59,0; 0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов). Третьей стала команда Германии (+2.17,5; 1+11). Украинцы показали восьмой результат (+3.52,8; 0+8).

Для Йоханнеса Бё эта победа стала восьмой подряд на Кубке мира по биатлону.

Седьмой этап Кубка мира пройдет с 8 по 19 февраля в рамках чемпионата мира в Оберхофе (Германия).