«Почему такое допускается?» Громкий скандал на юниорском первенстве России по биатлону

В Ярославской области большими масс-стартами завершился третий из шести этапов первенства России по биатлону среди юниоров. Участие в этих гонках представителей сборной Беларуси вызвало резкую реакцию со стороны некоторых российских тренеров. Они выразили недовольство тем, что из-за белорусов в число 60 участников масс-старта не попали некоторые их подопечные.

Этап в Рыбинске состоял из трёх гонок — спринта, суперспринта и большого масс-старта, в который по итогам двух предыдущих гонок отбирались по 60 юниоров и юниорок. Присутствие в старт-листах спринтерской и суперспринтерской гонок белорусских спортсменов никаких вопросов не вызвало. Да и не могло вызвать, так как их участие регламентировано положением о проведении первенства России среди спортсменов 19−21 года.

Вот тот самый пункт 5.2., в котором чётко всё прописано:

«К участию в первенстве России допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации и спортсмены сборной команды Республики Беларусь. Спортсмены команды Республики Беларусь имеют право участвовать во всех индивидуальных и командных дисциплинах первенства России, в том числе в масс-стартах и гонках преследования, но при условии выполнения критериев отбора на эти дисциплины согласно правил».

По итогам двух гонок в большой масс-старт попали пятеро белорусских юниоров и одна юниорка. И это вызвало бурную реакцию у бывшего главного тренера сборной России Александра Касперовича, который сейчас возглавляет сборную Санкт-Петербурга. К нему присоединились старший тренер сборной Югры Сергей Алтухов, старший тренер сборной Красноярского края Людмила Панова и тренер сборной Московской области, бывший тренер сборной России Евгений Куваев. Они поставили свои подписи под гневным открытым письмом на имя министра спорта России Олега Матыцина.

«Группа тренеров считает необходимым обратить ваше внимание на вопиющее нарушение, которое допускает руководство Союза биатлонистов России… В программе соревнований значился “большой масс-старт”, в котором может участвовать 60 спортсменов. К этому старту готовились представители десятков регионов, многим из которых пришлось преодолеть непростой отбор.

Помимо российских юниоров, в соревнованиях в Рыбинске принимали участие и некоторые юниоры из Беларуси, которые стартовали вне конкурса в дисциплинах «спринт» и «суперспринт». Там их участие не создавало никаких проблем российским спортсменам и даже, наоборот, добавляло в борьбе остроты.

Однако в старт-листе «большого масс-старта», где количество участников ограничено, все белорусские спортсмены тоже присутствовали, лишая часть российских биатлонистов участия в гонке, влияющей как на их личные рейтинги, так и на рейтинг регионов, который они представляют.

В ответ на наш вопрос — почему такое допускается? — технический делегат СБР Вадим Мелихов сослался на устное распоряжение президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова. Обращаем ваше внимание, что, принимая и выполняя такое решение, руководители СБР грубо нарушают положение о соревнованиях, не говоря уже о том, что первенство России проводится на бюджетные средства РФ.

Готовя спортсменов и командируя их для участия в первенстве страны, регионы тратят свои средства, которые в современных условиях крайне ограничены…" — это практически полный текст письма.

Что же по факту? По факту белорусы участвовали в соревнованиях на совершенно законных основаниях и выполнили критерии отбора в большой масс-старт. Что касается того, что они заняли чьи-то якобы «чужие» места, то белорусы вытеснили из большого масс-старта спортсменов, имевших по итогам первых двух гонок рейтинг с 61-го по 65-е место у юниоров и 61-е у юниорок.

При всём желании невозможно представить, чтобы эти молодые биатлонисты на что-то претендовали бы в заключительной гонке. Подписавшие письмо тренеры говорят, что СБР нарушает закон, тратит бюджетные средства и т. д.

Так в итоге белорусы и участвуют вне конкурса, никак не влияя на распределение мест в первенство России. Хотя представитель Беларуси Денис Ерёмов великолепно провёл большой масс-старт и победил с преимуществом почти в 30 секунд, в итоговом протоколе первенства первым стал Никита Пономарёв. Именно он и получил призовые в размере 50 000 рублей.

В регламенте прописано, что, несмотря на участие белорусов в соревнованиях, медали и грамоты от Минспорта получают только россияне. Равно как и призовые. Так каким же образом участие белорусских парней и девушки в масс-старте помешало спортсменам, которые не могут пробиться в топ-60 по своему возрасту? Что-то не сходится. А уважаемые тренеры раздули скандал на пустом месте.