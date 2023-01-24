Раубичи примут пятый этап Кубка Содружества по биатлону

В четверг, 26 января, состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Женский спринт на 7,5 км пройдет 27 января. В выходные дни состоятся по два старта: 28 января будут определены победители и призеры в гонках преследования у женщин и мужчин, завершится программа этого этапа 29 января женским и мужским масс-стартами.

После четырех проведенных этапов общий зачет у мужчин возглавляет капитан белорусской команды Антон Смольский, набравший 1151 очко, за ним идут россияне Антон Бабиков (1112 баллов), Эдуард Латыпов (1097) и Карим Халили (1042), замыкает пятерку белорус Дмитрий Лазовский (1029). На прошлой неделе на 4-м этапе, также проходившем в Раубичах, Дмитрий Лазовский выиграл спринт, завоевал серебряные медали в пасьюте и масс-старте.

Лидером женского зачета является белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская (1118), на второй и третьей позициях российские спортсменки Наталья Гербулова (1090) и Тамара Дербушева (1086).

В соревнованиях принимают участие более 60 ведущих белорусских и российских биатлонистов, среди которых победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов и этапов Кубка мира.