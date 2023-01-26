IBU пока не будет возвращать российских биатлонистов на соревнования после заявления МОК

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) пока не собирается рассматривать вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе IBU.

Международный олимпийский комитет (МОК) в среду предложил допустить до международных соревнований в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО).

«Мы, конечно, приняли к сведению недавнее коммюнике МОК. Что касается ситуации с участием российских и белорусских спортсменов, то конгресс IBU в сентябре прошлого года принял очень четкое решение не допускать участия каких-либо российских или белорусских спортсменов или официальных лиц в наших международных соревнованиях до тех пор, пока не изменятся обстоятельства», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Эти меры были приняты для защиты целостности наших соревнований и безопасности наших спортсменов. Конечно, в долгосрочной перспективе IBU открыт для диалога о том, как реинтегрировать российских и белорусских спортсменов в наши соревнования, но, учитывая текущую ситуацию на Украине, причины, которые привели к решению конгресса, все еще действительны и еще не пришло время пересматривать это решение», — отметили в пресс-службе.