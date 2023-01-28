Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
21Гала-шоу ЧР по фигурному катанию
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
12:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Латыпов выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества по биатлону

МИНСК, 28 янв — РИА Новости. Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем гонки преследования на пятом этапе Кубка Содружества, который проходит в белорусском центре олимпийской подготовки «Раубичи».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Латыпов пробежал дистанцию 12,5 км за 31 минуту 48,6 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял белорус Антон Смольский (отставание — 18,5 с; 3 промаха). На третьей позиции расположился россиянин Даниил Серохвостов (+18,6; 3). Также в первую пятерку вошли Карим Халили (4-е место, +39,8; 1) и Алексей Поварницын (5-й, +51,4; 1).

Пятый этап Кубка Содружества в Раубичах с участием спортсменов из России и Белоруссии завершится 29 января.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Американец оскорбил русского хоккеиста. Совсем совесть потерял?
Воевавшая с Тарасовой чемпионка вернулась из США. Что задумала Линичук?
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь