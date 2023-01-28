Латыпов выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества по биатлону

Латыпов пробежал дистанцию 12,5 км за 31 минуту 48,6 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял белорус Антон Смольский (отставание — 18,5 с; 3 промаха). На третьей позиции расположился россиянин Даниил Серохвостов (+18,6; 3). Также в первую пятерку вошли Карим Халили (4-е место, +39,8; 1) и Алексей Поварницын (5-й, +51,4; 1).

Пятый этап Кубка Содружества в Раубичах с участием спортсменов из России и Белоруссии завершится 29 января.