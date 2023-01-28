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28 января, источник: Спорт РИА Новости

Алимбекова выиграла пасьют на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону

МИНСК, 28 янв — РИА Новости. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала победительницей гонки преследования на пятом этапе Кубка Содружества, который проходит в белорусском центре олимпийской подготовки «Раубичи».

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Источник: РИА "Новости"

Алимбекова пробежала дистанцию 10 км за 29 минут 41,5 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла россиянка Виктория Сливко (отставание — 44,9 с; 2 промаха). На третьей позиции расположилась ее соотечественница Ирина Казакевич (+1,16.9; 4 промаха). Также в первую пятерку вошли Елизавета Каплина (4-е место, +1,26.5; 3) и Лариса Куклина (5-я, +1,29.3; 2).

Пятый этап Кубка Содружества в Раубичах с участием спортсменов из России и Белоруссии завершится 29 января.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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