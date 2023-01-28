Алимбекова выиграла пасьют на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону

Алимбекова пробежала дистанцию 10 км за 29 минут 41,5 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла россиянка Виктория Сливко (отставание — 44,9 с; 2 промаха). На третьей позиции расположилась ее соотечественница Ирина Казакевич (+1,16.9; 4 промаха). Также в первую пятерку вошли Елизавета Каплина (4-е место, +1,26.5; 3) и Лариса Куклина (5-я, +1,29.3; 2).

Пятый этап Кубка Содружества в Раубичах с участием спортсменов из России и Белоруссии завершится 29 января.